The Dillinger Escape Plan brechen nach Unfall Europatour ab

Die US-Metalband The Dillinger Escape Plan hat ihre derzeit laufende Europatournee nach einem Busunfall in Polen abgebrochen. Damit entfällt auch ein für Donnerstag, den 16. Februar, geplanter Auftritt in der Szene Wien, der seit längerem ausverkauft war. "Wir sind froh, am Leben zu sein", schrieb das Quintett in der Nacht auf Mittwoch auf seinem Facebook-Account.

Bei dem Unfall wurde der Tourbus der Band von einem Lkw gerammt. Mehrere Leute mussten im Krankenhaus behandelt werden, zudem sei ein Großteil des Equipments der Gruppe zerstört worden. "Wir werden versuchen, neue Termine für die Shows zu finden", hieß es in dem Statement weiter.

Laut Veranstalter behalten die Tickets für die Wien-Show ihre Gültigkeit, an einem Ersatztermin werde gearbeitet.

Band tritt auch am Nova Rock auf

The Dillinger Escape Plan befand sich aktuell auf einer Abschiedstournee, hatte die Band doch angekündigt, dass das im Herbst 2016 erschienene Album "Dissociation" das letzte sein werde. Die Gruppe ist auch für das Nova Rock Festival (14.-17. Juni) im Burgenland gebucht.

(APA)