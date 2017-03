Metallica gastieren 2018 in Wien

Gute Nachrichten für Metallica-Fans: Die legendäre US-Metalband kommt wieder nach Wien. Die Combo um James Hetfield und Lars Ulrich hat am Donnerstag Europa-Termine ihrer "Worldwired"-Tournee bekanntgegeben, die sie 2018 auch nach Österreich führt. Metallica spielen am 31. März in der Wiener Stadthalle. Als Support-Act wurden Kvelertak angekündigt.

Zuletzt traten Metallica 2015 in Wien auf, beim Rock in Vienna Festival. Das Jahr zuvor spielte die Metal-Formation im Rahmen ihrer "Metallica by request"-Tournee in der Krieau.

Karten gibt es ab 24. März unter www.ticketmaster.at. Jedes Ticket inkludiert das bislang letzte Album "Hardwired ...To Self-Destruct" - entweder als CD oder digital - heißt es auf der Metallica Website.

(Red.)