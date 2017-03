Placebo für das Frequency Festival 2017 bestätigt

Die Veranstalter des Frequency Festivals haben am Freitag weitere Künstler bestätigt. So werden im August in St. Pölten nun auch die britischen Indie-Rocker Placebo auftreten. Die Band um Brian Molko wird ein Best-Of-Programm (Best of 20 Years) spielen. Am Freitag wurden ebenfalls Robin Schulz, Galantis, Breaking Benjamin, Clean Bandit und Booka Shade angekündigt.

Bereits vorab waren Bands wie Mumford & Sons, Billy Talent, Moderat, Wanda, Offspring, Cypress Hill und Bilderbuch bestätigt. Das Frequency findet von 15. bis 17. August im Greenpark in St. Pölten statt.

(Red.)