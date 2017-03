Liam Gallagher: „Alles, was Noel singt, kann ich besser singen“

Der Bruderzwist im Hause Gallagher nimmt auch acht Jahre nach der Auflösung der gemeinsamen Britpop-Band Oasis kein Ende: Vor dem Start seiner ersten Solotournee greift der ehemalige Oasis-Frontmann Liam Gallagher Bruder Noel an. Denn er will seine Konzerte mit „Don’t Look Back in Anger“ eröffnen, mit „Rocking Chair“ will er dann den Schlusspunkt setzen, berichtet der „Guardian“. Beide Lieder stammen nicht nur aus Noels Feder, sie wurden auch von ihm gesungen. „Wird Zeit, dass die einmal ordentlich gemacht werden“, schrieb Liam auf Twitter.

Er richtete auch eine Botschaft an die Fans seines Bruders, die er „NG fanboys“ nennt: „Ich kann und werde jeden Song, den er geschrieben hat, größer und besser singen als er – selbst wenn ich von einer Holztaube in die Eier getroffen worden wäre“.

To all you NG fanboys I can and will sing any song he wrote bigger better than him even if I was kicked in the bollox by a wood pigeon LG