Folkband Fleet Foxes kommt nach Wien

Lange hat man von den Fleet Foxes nichts Neues gehört. Zehn Jahre nach dem gehypten Debüt und sechs Jahre nach dem Nachfolger erscheint die dritte Studioarbeit "Crack-Up". Außerdem geht die US-Folkband auf Tour und diese führt sie auch nach Österreich: Die Fleet Foxes gastieren am 8. November im Wiener Gasometer, wurde am Dienstagnachmittag bekanntgegeben. Tickets gibt es ab Freitag, 10.00 Uhr.

"Crack-Up" wird am am 19. Juni veröffentlicht. Als Vorbote wurde der Song "Third Of May/Odaigahara" vorgestellt.

(APA)