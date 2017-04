Barry Manilow: "Der Geist New Yorks hat mich nie verlassen"

"Down at the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havanna": Barry Manilows Loblied auf einen New Yorker Nachtclub aus dem Jahr 1978 läuft bis heute in den Discos. Aus Manhattan selbst sind die herrlich zwielichtigen Tanz-Etablissements genauso wie die winzigen Jazzclubs längst verschwunden: Die Gentrifizierung schreitet voran, die Spekulanten sind bereits auf benachbarte Bezirke ausgewichen. Auch aufs andere Ufer des East River, etwa nach Williamsburg. Dort ist der heute auch schon 73-jährige Entertainer Barry Manilow aufgewachsen. Aus der Perspektive des mittellosen Aufsteigers hat er dem Nachtleben der Siebzigerjahre in Liedern wie „Copacabana“ ein Denkmal gesetzt. Im Gespräch mit der „Presse“ erinnert er sich: „In meiner Jugend weigerten sich die Taxifahrer von Manhattan rüberzufahren. So gefährlich war es damals dort.“