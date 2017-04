Amadeus Awards gehen an Voodoo Jürgens und Andreas Gabalier

Die Amadeus Austrian Music Awards, die heuer zum 17. Mal vergeben werden, haben ihre ersten Gewinner: Bereits am heutigen Mittwoch wurden die Preisträger der acht Genre-Kategorien bekannt gegeben. Und freuen dürfen sich unter anderem Singer-Songwriter Voodoo Jürgens - gemeinsam mit Kollege Julian Le Play insgesamt am öftesten nominiert - sowie "Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier.

Jürgens, der noch vier weitere Gewinnchancen hat, konnte sich in der Kategorie Alternative durchsetzen. Als bester Electronic/Dance-Act wird bei der großen Gala am 4. Mai im Wiener Volkstheater die Gruppe Mynth ausgezeichnet.

Bei Hard & Heavy fiel die Wahl auf die Band Serenity, die Sparte Hip Hop/Urban sicherte sich Rapper Nazar, der hier zuletzt 2015 erfolgreich war. Die Trophäe für Jazz/World/Blues wird sich Ernst Molden abholen, bei Pop/Rock setzten sich Pizzera & Jaus durch.

Im Schlager-Geschäft führt wiederum kein Weg an DJ Ötzi & Nik P. vorbei und in der Volksmusik-Sparte darf sich Andreas Gabalier freuen, der erst am gestrigen Dienstagabend im Wiener Musikverein sein aktuelles Unplugged-Programm zum Besten gegeben hat.

Die Genre-Gewinner im Überblick:

Alternative

Voodoo Jürgens

Hard & Heavy

Serenity

Jazz/ World/ Blues

Ernst Molden

Schlager

DJ Ötzi & Nik P.

Electronic/Dance

Mynth

Hip Hop/ Urban

Nazar

Pop/Rock

Pizzera & Jaus

Volksmusik

Andreas Gabalier

Sieger der zehn allgemeinen Kategorien stehen noch aus

Noch etwas länger spannend bleibt es hingegen in den zehn allgemeinen Kategorien, darunter die Preise für Band, Künstler und Künstlerin des Jahres oder Song sowie Album des Jahres. Entschieden wurde über die Sieger zu je 50 Prozent durch eine Fachjury und durch ein Online-Voting, das bis Ende März lief. Bei der Gala im Volkstheater werden unter anderem Bilderbuch, Amy Macdonald und James Blunt das Liveprogramm bestreiten.

Die Amadeus-Nominierungen in den noch offenen Kategorien im Überblick:

Band des Jahres

Bilderbuch

Nockalm Quintett

Pizzera & Jaus

Seiler und Speer

Wanda

Künstlerin des Jahres

Avec

Christina Stürmer

Hannah

Mavi Phoenix

Zoe

Künstler des Jahres

Andreas Gabalier

Julian le Play

Lemo

Nik P.

Voodoo Jürgens

Song des Jahres

"Der Himmel über Wien" Lemo

"Hand in Hand" Julian le Play

"Heite Grob Ma Tote Aus" Voodoo Jürgens

"Helden" Flowrag

"Jedermann" Pizzera & Jaus

Album des Jahres

Ansa Woar Voodoo Jürgens

MTV Unplugged Andreas Gabalier

SchwarzoderWeiss Rainhard Fendrich

Zugvögel Julian le Play

20 Jahre - Nur das Beste! Die Seer

Liveact des Jahres

Andreas Gabalier

Bilderbuch

Die Seer

Seiler und Speer

Wanda

FM4 Award

Granada

Kimyan Law

Leyya

Mavi Phoenix

Voodoo Jürgens

Songwriter des Jahres

Lemo (Musik & Text): "Himmel über Wien" von Lemo

Hubert Molander und Emanuel Treu (Musik & Text): "Kick im Augenblick" von Beatrice Egli

Lukas Hillebrand (Musik), Thorsteinn Einarsson und Noa Ben-Gur (Text): "Kryptonite" von Thorsteinn Einarsson

Helmut Martinelli und Gerald Moser (Musik & Text): "Nie mehr ohne dich" von Die Paldauer

Bella Wagner, Hovannes Djibian und Masta Huda (Musik & Text): "Weapons Down" von Bella Wagner

Tonstudiopreis 'Best Sound'

Avec - "What If We Never Forget": Recording: Lukas Hillebrand, Alex Pohn, Markus Weiß, Mix: Lukas Hillebrand, Martin Scheer, Mastering: Mischa Janisch Künstlerische Produktion: Lukas Hillebrand, Alex Pohn

Julian le Play - "Zugvögel": Recording: Lukas Hillebrand, Alex Pohn, Markus Weiß, Mix: Lukas Hillebrand, Mastering: Chris Gehringer, Martin Scheer, Künstlerische Produktion: Lukas Hillebrand, Julian le Play, Alex Pohn

Möwe - "Back in the Summer": Recording, Mix, Mastering, Künstlerische Produktion: Nikodem Milewski

Ritornell - "If Nine Was Eight" Recording: Richard Eigner, Robert Pavlecka, Fridolin Stolz, Florian Wöss, Mix: Richard Eigner, Roman Gerold,

Patrick Pulsinger, Mastering: Mike Grinser, Künstlerische Produktion: Richard Eigner, Roman Gerold Soia - "H.I.O.P." Recording, Künstlerische Produktion: Daniele Zipin, Mix, Mastering: Patrick Kummeneker

(APA)