Gorillaz gastieren erstmals in Österreich

Lange hat man in Österreich auf einen Auftritt der Cartoon-Band Gorillaz warten müssen, im November ist es soweit. Die virtuelle Musikgruppe von Damon Albarn tritt am 2. November in der Wiener Stadthalle auf. Mit im Gepäck haben die Gorillaz ihr neues Album. "Humanz", so der Titel, ist am 28. April erschienen und ist der erste Longplayer seit sechs Jahren.

Der Kartenvorverkauf für das Konzert in Wien beginnt am 5. Mai um 10 Uhr.

(Red.)