Amadeus Awards: Auf Bilderbuch können sich (fast) alle einigen

Bilderbuch, die bunten, gewitzten Popper aus Kremsmünster, erhielten bei der heurigen Amadeus-Gala – wie letztes Jahr im Volkstheater, aber nach zehn Jahren erstmals wieder vom ORF übertragen – zwei Preise: als Band des Jahres und als Live-Act des Jahres. In der wild gemischten Kategorie Jazz/World/Blues siegte Ernst Molden, der Meister des neuen Wiener Blues; er hielt auch die Laudatio auf den Mann, der heuer für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde: Willi Resetarits, einst als Ostbahn-Kurti, manchmal sogar mit Professorentitel, aktiv, heute unter anderem die erste Stimme beim Stubenblues und in Moldens Quartett.

Auf diese Entscheidungen können sich wohl (fast) alle einigen. Ansonsten wirkt die Liste der Preisträger, die zur Hälfte von einer Fachjury, zur Hälfte durch Online-Voting aus jeweils fünf Nominierten gewählt wurden, oft wie ein seltsamer Kompromiss. So wurde in der Kategorie Pop/Rock das Kabarettistenduo Pizzera & Jaus gekürt, sein Lied „Jedermann“ wurde gar Song des Jahres. Als Künstlerin des Jahres wurde die seit einem gefühltem Jahrzehnt als Stimme der naiven jungen Weiblichkeit amtierende Christina Stürmer ausgezeichnet, als Künstler des Jahres – und für das Album des Jahres – der fast noch bravere Jungromantiker Julian Le Play.

Deutlich österreichischer klingt der Tullner Siebzigerjahre-Prolo-Imitator Voodoo Jürgens, er gewann im Alternative-Genre, der FM4-Award ging dagegen an das oberösterreichische Duo Leyya. In der Rubrik Volksmusik wurde der sich selbst zum „Volks-Rock'n'Roller“ stilisierende, derzeit mit (parodistisch gemeintem) Kopftuch durch die U-Bahn-Illustrierten geisternde Andreas Gabalier ausgezeichnet.

Dieser zog es vor, nicht zur Ehrung zu erscheinen, Manuel Rubey nahm in Lederhose und kariertem Hemd an seiner Statt den Preis entgegen. Auch sonst waren sowohl Ansagen als auch Dankesworte von beschränkter Originalität, immer wieder wurde das Arbeitsethos beschworen, wurden die ach so treuen Fans bedankt, wurde die "Chemie" zwischen den Musikern gepriesen. Wenn Wanda bei ihrer Kreuzfahrt untergegangen wären, wären Tausende Fische an Alkoholvergiftung gestorben, scherzte Manuel Rubey, auf diesem Niveau blieb die gesamte, choreografisch schlecht durchdachte Show. Abgesehen von Nazars voraussehbarem Strache-Bashing war der Spruch auf dem T-Shirt von Mira Lu Kovacs ("Make feminism a threat again") das einzige annähernd Provokante.

Am Schluss der quälend langen Show kam dann doch noch etwas Rührung auf, als Ernst Molden seinem großen alten Kollegen auf dessen einst - natürlich nicht in Moldens unmittelbarer Gegenwart - gestellte Beserlpark-Frage "Darf ich mitspielen?" antwortete: "Oida, gern und für immer."

Künstler des Jahres: Julian le Play – APA

Die Sieger der allgemeinen Kategorien im Überblick:

Band des Jahres

Bilderbuch

Künstlerin des Jahres

Christina Stürmer

Künstler des Jahres

Julian le Play

Song des Jahres

"Jedermann" Pizzera & Jaus

Album des Jahres

"Zugvögel" von Julian le Play

Liveact des Jahres

Bilderbuch

FM4 Award

Leyya

Songwriter des Jahres

Lemo (Musik & Text): "Himmel über Wien" von Lemo

Tonstudiopreis 'Best Sound'

Avec - "What If We Never Forget": Recording: Lukas Hillebrand, Alex Pohn, Markus Weiß, Mix: Lukas Hillebrand, Martin Scheer, Mastering: Mischa Janisch Künstlerische Produktion: Lukas Hillebrand, Alex Pohn

Die Genre-Gewinner im Überblick:

Alternative

Voodoo Jürgens

Hard & Heavy

Serenity

Jazz/ World/ Blues

Ernst Molden

Schlager

DJ Ötzi & Nik P.

Electronic/Dance

Hip Hop/ Urban

Nazar

Pop/Rock

Pizzera & Jaus

Volksmusik

Andreas Gabalier

(Red. )