Smashing Pumpkins werden wieder gemeinsam auftreten

Die Smashing Pumpkins kehren 2018 wieder auf die Bühne zurück - 30 Jahre nach ihrer Gründung. "Wir werden definitiv wieder spielen. In diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber Anfang kommenden Jahres", sagte Schlagzeuger Jimmy Chamberlin dem Berliner "Tagesspiegel" (Montag). "Und wir sprechen auch darüber, wieder neue Musik aufzunehmen."

Die 1988 gegründete Alternativ-Rockband aus Chicago um Frontmann Billy Corgan hatte im Jahr 2000 ihre Auflösung bekanntgegeben. 2007 standen die Musiker dann aber wieder gemeinsam auf der Bühne. Später tourte Corgan mit verschiedenen Bandmitgliedern.

Chamberlin hat trotz des Comeback-Plans kürzlich fast all seine Schlagzeuge verkauft. "Ich wollte das Zeug loswerden, weil ich es sowieso nicht mehr benutze. Ich habe ein Schlagzeug, das ich regelmäßig spiele. Die anderen standen in einem riesigen Raum und waren seit Jahren in Kisten verpackt", sagte er. Mit dem Geld finanziere er die Privatschule für seine Kinder.

(APA)