Rolling Stones spielen im September in der Steiermark

Die Europa-Tournee der Stones ist fix, das Österreich-Konzert findet am 16. September in Spielberg statt. „Stones - No Filter“ wird die erste Tour sein, bei der alle vier Stones 70 Jahre und älter sind.

Der Startschuss für die Europatour fällt am 9. September in Hamburg, am 12. September folgt dann München, am 16. September eben der Red-Bull-Ring. Die Show in Österreich wird die einzige im süd-östlichen Europa sein. Für die Nachbarländer Tschechien, Slowakei, Kroatien etc. sind keine Shows geplant.

Wie viele Tickets diesmal aufgelegt werden, steht noch nicht fest. Der reguläre Vorverkauf startet am 12. Mai. Auf rollingstones.com sind aber schon am 11. Mai Karten im Presale erhältlich. Veranstalter Ewald Tatar dazu gegenüber der "Kleinen Zeitung": "Wir wollen keine Rekorde brechen, wir wollen ein Konzerterlebnis für jeden bieten. Der Preis für das normale Stehplatz-Ticket wird daher bei 99 Euro liegen und damit erheblich günstiger sein im Vergleich zu einigen anderen Großkonzerten in diesem Jahr.

Nach Spielberg kommen die Stones übrigens schon zum zweiten Mal: 1995 spielte die Band vor 100.000 Fans am A1-Ring. Müde scheinen sie noch nicht zu sein: Im vergangenen Jahr nahmen die Stones mit "Blue & Lonesome" ein neues Album auf - innerhalb von nur drei Tagen. Das Album, stürmte an die Spitze von 15 Ländern. "Presse"-Kritiker Samir Köck zufolge ein lupenreines, raues Bluesalbum: "Am Ende klingen die Stones im kompromisslosen Eintauchen in diese gut abgehangenen Blues-Songs authentisch wie lang nicht."

