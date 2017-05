Das traurige Bekenntnis der New Kids On The Block: "Wir sind alt"

Wann ist man alt? Oder gar zu alt? New Kids On The Block, früher Garant für Mädchenohnmachten, haben offenbar ihre Antwort darauf: Jetzt. Die Frage, warum man sich nun aus dem Mainstream verabschiede, beantwortet Bandmitglieds Danny Wood so: "Weil wir alt sind". An dieser Stelle wollen wir die Zahl verraten - er ist 48.

Die Erkenntnisse zum Alter kommen den meisten Menschen ja nicht unbedingt in jungen Jahren. "Die Charts werden heute dominiert von Musikern in ihren 20ern und frühen 30ern. Wir können mit Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry und all diesen Leuten nicht konkurrieren", heißt es von den New Kids, die sich möglicherweise auch von ihrem Namen verabscheiden sollten.

Doch fehlt natürlich auch die komplexe Kritik an der Gesellschaft nicht: Ältere Musiker hätten es heute schwer, im Radio gespielt zu werden, sagt die Band. "Wir als Gruppe können nun mal nicht One Direction sein und einen Hit nach dem anderen landen. Wir müssen sein, wer wir sind."

Am Freitag (12.5.) erscheint das neue Mini-Album, die EP "Thankful" von NKOTB, wie die Band ihren Namen verkürzt. Danach geht die Gruppe mit Paula Abdul und Boyz II Men auf Tournee. Die großen Hallen werden sie wohl - wie Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre - nicht füllen.

(rovi)