DJ Robert Miles mit 47 Jahren gestorben

Der House-DJ und Musik-Produzent Robert Miles ist tot. Der Musiker, gebürtig Roberto Concina, sei Dienstagnacht nach einer schweren Krebserkrankung gestorben, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch ein Sprecher von Miles' Radio Openlab mit Sitz in Ibiza. Miles wurde 47 Jahre alt.

Der Künstler wurde in der Schweiz geboren, wuchs aber in Italien auf und lebte zuletzt auf Ibiza. Seinen internationalen Durchbruch schaffte er mit dem Titel "Children", der 1994 auf den Markt kam und fünf Millionen Mal verkauft wurde.

"Children" lag in Österreich sechs Wochen auf Platz eins

"Children" hielt sich 13 Wochen lang auf Platz eins der Euro-Top-100-Charts. Auch in Österreich belegte der Song sechs Wochen lang den Spitzenplatz. 1996 landete er mit dem Songs "Fable" und "One and One" ebenfalls in den Charts.

1997 wurde Miles als bester internationaler Newcomer mit einem Brit Award ausgezeichnet. Miles arbeitete als Komponist, Produzent, DJ und zuletzt auch als Radiomacher. Openlab gründete er 2013.

(APA/dpa)