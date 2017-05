Pataphysik für Piano

Nicht einmal am Record Store Day, dieser internationalen Initiative zur Förderung des Tonträgerhandels, passiert es oft, dass eine wirkliche Rarität auftaucht. Mit „Les liaisons dangereuses 1960“, Thelonious Monks bislang unveröffentlichtem Soundtrack zu Roger Vadims berühmtem Nouvelle-Vague-Meisterstück „Les liaisons dangereuses“, glückte dies. Gefunden wurden die Aufnahmen im Nachlass des 2007 verstorbenen Marcel Romano, eines Jazzliebhabers, der in vielen Rollen maßgeblich war: als Journalist, als Promotor, als Manager des Saxofonisten Barney Wilen, vor allem aber als Verbindungsmann zur Pariser Filmszene. Ende 1957 hatte er schon Miles Davis zu Louis Malle gelotst. Der daraus resultierende, herausragende Soundtrack von „Ascenseur pour l’èchafaud“ wurde ein zeitloses Stück Jazz. Während sich Davis voll auf die spezielle Situation einstellte und seine zarten Melodielinien ganz auf die Charaktere der jeweiligen Szene abstimmte, verhielt sich Monk recht störrisch. Dem französischen Schriftsteller Boris Vian, der selbst ein passabler Jazztrompeter war, galt er deshalb als ­perfekter Vertreter der vom Dadaisten Alfred Jarry entworfenen Pataphysik, einer Wissenschaft der imaginären Lösungen. Wahrscheinlich hat sich Monk den Film, der ihm nach New York geschickt wurde, nicht einmal angesehen. Im Juli 1959 organisierte Romano die exquisiten Nola Penthouse Sound Studios sowie die Musiker, darunter Barney Wilen. Wichtig war zudem, dass Monks Frauen zugegen waren: Gattin Nellie sowie Nica – Pannonica – Rothschild, seine reiche Gönnerin. Dann hieß es warten, bis der Meister, der oft tagelang nicht sprach, in Stimmung kam. Sein erratisches Verhalten galt stets als Kehrseite seines Genies. Ihn für eine Filmmusik zu engagieren, die viele Kompromisse braucht, war purer Leichtsinn. An Zeitbeschränkungen konnte/wollte sich ein Monk nicht halten.

Als Filmmusik unbrauchbar. So war die Musik, die Monk solo, im Trio und im Quintett einspielte, bei aller Schönheit letztlich unbrauchbar für den Film. Einfach, weil sie in den meisten Szenen nicht motivunterstützend war, sondern wie ein Parallelkommentar wirkte. Irgendwann war Regisseur Vadim so entnervt, dass er den Auftrag an Art Blakey & The Jazz Messengers weitergab. Als reine Musik gehört, ist dieses Album freilich ein Hochgenuss. Highlights sind das verträumte „Crepuscule with Nellie“, die Bluesimprovisation „Six in One“ und das 14-minütige Making-of von „Light Blue“, das zeigt, wie detailversessen sich Monk seine Stücke erarbeitet hat. (Sam Records/Saga)