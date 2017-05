Soundgarden-Sänger Chris Cornell 52-jährig gestorben

Rockmusiker Chris Cornell ist tot. Der Sänger starb im Alter von 52 Jahren, berichtet die Agentur AP die auf eine Vertrauensperson Bezug nimmt. Woran Cornell starb, ist noch unklar. Der Tod sei "unerwartet und plötzlich" gekommen, heißt es weiters. Wenige Stunden vor dem Tod stand er noch in Detroit auf der Bühne. Cornell kennt man als Solomusiker, er lieferte unter anderem den Titelsong zum James-Bond-Film "Casino Royale" ("You Know My Name").

Vor allem kennt man Cornell als Leadsänger von Soundgarden, die als eine der prägendsten Grunge-Rock-Bands der späten 80er bzw. 90er gilt. Die Formation aus Seattle feierte 1994 mit dem Album "Superunkown" (in den USA und mehreren Ländern auf Platz eins der Charts) und der Single "Black Hole Sun" ihre größten Erfolge. 1997 wurde die Band aufgelöst, kehrte Jahrzehnte später für ein Comeback auf die Bühnen zurück.

2001 gründete er die Band Audioslave, die 2007 wieder aufgelöst wurde.

Cornell hinterlässt zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn.

