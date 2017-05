Soundgarden-Sänger Chris Cornell gestorben

Rockmusiker Chris Cornell ist tot. Der Sänger starb im Alter von 52 Jahren, berichtete die Agentur AP. Woran Cornell starb, ist noch unklar. Als "plötzlich und unerwartet" bezeichnete Brian Bumbery, Sprecher des Sängers, den Tod des Rockmusikers. Cornells Frau Vicky und die Familie seien geschockt und werden eng mit dem Gerichtsmediziner zusammenarbeiten, um die Ursache zu finden. Wenige Stunden vor dem Tod stand er noch in Detroit auf der Bühne. Dort war er mit seiner Band Soundgarden auf Tour. Cornell kennt man auch als Solomusiker, er lieferte unter anderem den Titelsong zum James-Bond-Film "Casino Royale" ("You Know My Name").

Black hole sun: Der Grunge-Sänger Chris Cornell auf der Bühne

Cornell wurde am 20. Juli 1964 als Christopher John Boyle in der späteren "Grunge-Hauptstadt" Seattle geboren. Vor allem kennt man ihn als Leadsänger von Soundgarden, die als eine der prägendsten Grunge-Rock-Bands der späten 80er bzw. 90er gilt. Die Formation aus Seattle feierte 1994 mit dem Album "Superunkown" (in den USA und mehreren Ländern auf Platz eins der Charts) und der Single "Black Hole Sun" ihre größten Erfolge. 1997 wurde die Band aufgelöst, kehrte aber später für ein Comeback auf die Bühnen zurück und veröffentlichte 2012 das Album "King Animal".

"Wenn Reunions ausschließlich aus nostalgischen Gründen passieren, finde ich das traurig", sagte der Sänger einmal in einem Interview mit der APA. 2014 gastierte Cornell mit Soundgarden am Nova Rock in Nickelsdorf, solo war er in Wien zuletzt im April 2016 im Konzerthaus mit einer intimen Darbietung zu erleben.

2001 gründete er mit den Instrumentalisten von Rage Against The Machine die Band Audioslave, die 2007 wieder aufgelöst wurde.

Cornell hinterlässt zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn.

