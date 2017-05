Sting kommt am 14. September in die Wiener Stadthalle

Sting macht bei seiner "57th & 9th"-Tour am 14. September in der Wiener Stadthalle Station. Das gleichnamige, zwölfte Studioalbum, mit dem der britische Musiker nach mehr als zehn Jahren ins Popgenre zurückkehrte, ist bereits seit November im Handel. Der Kartenverkauf für das Konzert startet am 2. Juni.

Mit seiner dreiköpfigen Band, zu der sein langjähriger Gitarrist Dominic Miller, Schlagzeuger Josh Freese und Gitarrist Rufus Miller gehören, bespielt Sting auf seiner aktuellen Tour Clubs, Theater, Arenen und Festivals weltweit.

(APA)