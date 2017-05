Die Toten Hosen auf Tour mit Gerhard Polt

Eine gemeinsame Tour mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern führt die Toten Hosen vom 5. bis zum 16. Juli nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. In Wien gastiert die Band am 7. Juli im Konzerthaus.

Unter dem Motto "Im Auge des Trommelfells" wird angekündigt, dem Publikum "eine wilde Mischung aus schrägem Humor, Rock 'n' Roll und bayrischem Mundartanarchismus zwischen Improvisation und Wahnsinn" zu präsentieren. Schon am kommenden Montag (5. Juni) treten die Toten Hosen im Rahmen des Festivals Rock in Vienna auf der Wiener Donauinsel auf.

(APA)