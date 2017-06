Ausklang für das Rock in Vienna

Wien. Mit Pfingstmontag war das Ende für das viertägige Festival Rock in Vienna auf der Wiener Donauinsel angesetzt – mit Auftritten unter anderem der Beatsteaks und der deutschen Punkband Die Toten Hosen.

Schon an den drei Tagen davor hatte das Festival einige tausend Besucher angelockt. Am Pfingstsonntag wurden rund 10.000 Menschen gezählt, die unter anderem den Auftritt der deutschen Electroband Deichkind besuchten, die in ihre Show überdimensionale Hirne und leuchtende Pyramiden einbauten. Daneben gab es auch eine Mischung aus Mittelalterflair und Rock mit In Extremo, während Exzentriker Dave Wyndorf mit seiner Band Monster Magnet („Space Lord“) für Wüstensounds, psychedelische Einflüsse und Rockstar-Posen stand.

Am Samstag waren sogar 15.000 Menschen auf die Donauinsel gekommen, um sich die beiden Hauptacts Silbermond und Kings of Leon anzuhören. Zum Auftakt am Freitag hatte es bei hochsommerlichen Temperaturen rund 13.000 Menschen auf die Donauinsel gezogen, wobei am ersten Tag weniger der im Namen des Festivals stehende Rock im Mittelpunkt stand, sondern Hip-Hop gespielt wurde. Unter anderem gab es die 1990er-Helden House of Pain und das Duo Macklemore & Ryan Lewis zu sehen.

Nächstes Event: Donauinselfest

Nach dem Rock in Vienna dauert es nicht mehr lange, bis die Donauinsel wieder zur Veranstaltungszone wird. Von 23. bis 25. Juni findet die mittlerweile 34. Auflage des von der Wiener SPÖ ausgerichteten Donauinselfests statt. Zu den Highlights zählen heuer unter anderem Mando Diao, die Sportfreunde Stiller, Rapper Cro – und für Schlagerfreunde Hansi Hinterseer. (red.)

