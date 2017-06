Die Toten Hosen spielen 2017 weitere Konzerte in Österreich

Gute Nachrichten für Fans der Toten Hosen: Die deutsche Punkrock-Band rund um Sänger Campino kommt 2017 für zwei weitere Termine nach Österreich. Am Dienstag, einen Tag nach ihrem Auftritt beim Rock in Vienna Festival auf der Donauinsel, wurden zwei Konzerte für den August bestätigt: Am 14. August spielen Die Toten Hosen im Rahmen ihrer "Zurück auf den Bolzplatz"-Tour in Wiesen, am 15. August in der Olympiahalle in Innsbruck. Der Kartenvorverkauf beginnt am 13. Juni.

Es gibt neue @dietotenhosen Termine für Österreich! 14.08 Wiesen, 15.08 Innsbruck, Olympiahalle! VVK startet am 13.06. über die Bandseite! pic.twitter.com/mrZKstYlmn — Miss Behave (@_behave_) 6. Juni 2017

Zuvor, am 7. Juli, treten Die Toten Hosen gemeinsam mit dem Satiriker Gerhard Polt und den Well Brüdern im Wiener Konzerthaus auf. Der Vorverkauf für den Wien-Auftritt hat am Dienstag begonnen.

(Red.)