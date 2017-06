Depeche Mode kommen im Februar in die Wiener Stadthalle

Melodisch und melancholisch wird es im Februar in der Winer Stadthalle werden: Depeche Mode kommen. Die "Global Spirit Tour" der britischen Band wurde um mehrere Termine erweitert, darunter ist ein Abend in Wien, und zwar der 4. Februar. Der Vorverkauf beginnt am 23. Juni. Die Tour, die bereits im Mai gestartet ist, begleitet das 14. Studioalbum der Band, das im vergangenen März veröffentlicht wurde. Allein in diesem Sommer wird sie 1,3 Millionen Fans in aller Welt erreichen.

Schoss die Synthiesizer-Band zu Beginn ihrer Geschichte sechs Alben in sieben Jahren heraus, sind die letzten sieben Alben seit "Songs of Faith and Devotion" (1993) im Vierjahres-Rhythmus entstanden. Eines steht fest: "Spirit" ist das bisher politischste Depeche-Mode-Album.

