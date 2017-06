Queens of the Stone Age gastieren im November in Wien

Gleich zwei gute Nachrichten für Fans der Queens of the Stone Age: Die Rockband von Josh Homme: Am 25. August erscheint das siebte Album der kalifornischen Rockband "Villains". Vor wenigen Tagen wurde vorab der Song "The Way You Used to Do" veröffentlicht. Im November gehen QOTSA dann auf Europatournee, die sie auch nach Österreich führt. Am 5. November (Sonntag) tritt die Band in der Wiener Stadthalle auf.

Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen. Die Kartenpreise 52,50 bis 69,20 Euro.

(Red.)