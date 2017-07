Roskilde-Festival: Lass dich umarmen, Schwester!

Der Sound des Roskilde-Festivals war die Mitsing-Ekstase von zigtausenden Besuchern, welche die kanadische Band Arcade Fire mit ihrem majestätisch gespielten Hit "Wake Up" entfachte. Er war aber auch das heftige Pulsieren von Rhythmen aus der vermeintlichen Pop-Peripherie, aus Kolumbien oder Sierra Leone. Möglich machte es das alles andere als homogene Programm des dänischen Traditionsfestivals. Mit rund 180 Acts glich es der überdimensionalen Playlist eines Streamingdienstes. So konnte man das Festival auf verschieden Weise erleben: In der "Komfortzone", wie Ben Ratliff, ehemals Pop-Kritiker der New York Times, in seinem Buch "Every Song Ever" über den Musikkonsum in Zeiten von Spotify & Co schreibt. Weil deren Algorithmen uns stets mehr vom Gleichen empfehlen, würden viele ausschließlich Musik hören, die "wir beschlossen haben zu mögen und zu vertrauen" - und so Unbekanntes und Neues komplett ausblenden.

Sound tunesischer Banga-Zeremonien

Auch beim Roskilde Festival konnte man in der Komfortzone verharren, sich nur bekannte Bands herauspicken. Oder man ließ sich wie im Shuffle-Modus von Bühne zu Bühne treiben. Und entdeckte neben vertrauten Ankerpunkten wie den Foo Fighters oder Arcade Fire kaum bekannte Acts aus allen Himmelsrichtungen und Genres. Während etwa Nas mit Nachdruck bewies, warum er als einer der besten Rapper gilt, tauchten Hunderte zeitgleich in die Musik tunesischer Banga-Zeremonien ein. Zu den repetitiven Rhythmen schwerer Eisenkastanietten und eindringlichen Gesängen fallen Jugendliche in der tunesischen Wüste regelrecht in Trance, wie ein projizierter Film zeigte. Verstärkt durch bedrohliche Bässe und eine harsche Gitarre sorgte der sich beständig steigernde Sound im Publikum für nachhaltiges Staunen.

Fantastisch war der Auftritt der US-Künstlerin Solange. Die Songs von "A Seat at the Table", einem der besten Alben des Vorjahres, gerieten gemeinsam mit älteren Stücken zum berauschenden Fluss: Ohne Pausen, streng choreografiert und mit vielen synchronen Tanzeinlagen mit der sechsköpfigen Band und den Backgroundsängerinnen. In ihren Soul, R'n'B und Disco verbindenden Songs dokumentierte Solange die Kämpfe, die schwarze Frauen auch heute noch führen müssen. Und spendete Zuversicht: Während der Black-Empowerment-Hymne "F.U.B.U" ( "For Us, by Us") stieg sie hinunter zum Publikum in der ersten Reihe. Und richtete die Zeile "This shit is for us" immer wieder direkt an eine junge schwarze Frau. Diese nickte heftig und brach in Tränen aus. Solange umarmte sie: ein berührender Moment. Auch die US-Rapperin Princess Nokia umarmte ihre weiblichen Fans: Diese standen nach einem Künstlergespräch Schlange, um ihr für die Inspiration und Kraft zu danken, die sie mit Songs wie "Tomboy" gibt. "With my little titties and my phat belly I could take your man if you finna let me", rappte sie zuvor bei ihrem stürmischen Konzert.

"Es ist unser Festival!"

Solche auch politisch geprägten Auftritte gehören seit jeher zum 1971 gegründeten Non-Profit-Festival. Getragen wird es von 30.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Für sie ist es "unser Festival": Ihre Freundlichkeit ist ansteckend und sorgt für die entspannte, aggressionsfreie Atmosphäre, die bei Festivals dieser Größenordnung nicht selbstverständlich ist. Schon gar nicht bei Dauerregen und Matsch.

Als es endlich zu regnen aufgehört hatte, sorgten Arcade Fire gleich zu Beginn ihres Konzert mit "Everything Now", dem Titelsong ihres kommenden Albums, für kollektive Euphorie. Diese große Band aus Montreal will alles. Und sie kann (fast) alles. Die Meister der emotionalen Überwältigung, des Überschwangs, sie beherrschen es längst auch, einen knappen Groove zu reiten. Etwa bei der zweiten neuen Single "Creature Comfort" oder beim bis zum perkussiven Freakout gedehnten, mit Dub-Einsprengseln versehenen "Here comes the nighttime". Ein Höhepunkt des Festivals. Wie blass und schwerfällig wirkten dagegen die Foo Fighters, die andere große Band des Wochenendes. Höchst vital waren hingegen Priests, eine Punk-Band aus Washington D.C. Ihre Wut kanalisierten sie in hochkonzentrierte Songs, die sich gleichfalls aus Post-Punk und Surfrock speisen.

Schließen Teenage-Drama mit Lorde – (c) REUTERS

Zu den vielen starken Auftritten von Frauen zählte jener der Neuseeländerin Lorde: Ihre Teenage-Drama-Songs handelten von Parties, auf denen man sich einsam fühlt. Lorde sang sie mit viel Verve und enormer Bühnenpräsenz: großer Pop mit Tiefgang. "Mobilisiert eure letzte Tanzenergie", forderte sie zum Schluss, als sie mit "Green Light" die erste Single ihres neuen, sehr guten Albums "Melodrama" ankündigte. Und Tausende bewegten sich zum fesselnden Beat. Ruhiger, aber nicht weniger intensiv war der Auftritt von Father John Misty. Der US-Musiker überzeugte nicht nur mit den Songs seines aktuellen Albums "Pure Comedy", sondern auch als großer Showman, der sich schon mal auf die Knie fallen lässt, um seiner Musik Nachdruck zu verleihen.

Schließen Star der Trap-Szene: der Rapper Gucci Mane bestach mit einer irren Show beim Roskilde-Festival – (c) REUTERS

Omnipräsent war der mit rund 70 Beats per Minute zähflüssige Sound von Trap, einer der prägenden Strömungen im Hip-Hop der letzten Jahre. Was als regionales Phänomen in Atlanta begonnen hat, ist heute im Mainstream angekommen. In Roskilde hörte man dessen scharfen Beats und grellen Synthesizer bei vielen der Acts aus Pop, R'n'B und Hip-Hop, nicht nur bei Gucci Mane, dem Star der Szene. So kompromisslos, so irre wie bei diesem fesselnden Rapper wurde es sonst aber nie. Willkommene Antithese war der jazzige Hip-Hop von Digable Planets, einer Genre-Größe der 1990er. Sie verströmten mit Liveband pure Lebensfreude. "Do what ya feel, do what ya feel", forderten sie, "if it's real". Die gut 130.000 Besucher taten genau das. Zumindest ein Festival lang wurde sie so Realität, die Utopie des großen Gemeinschaftsgefühls.

Konzerte in Österreich Arcade Fire spielen am 11. Juli beim Ahoi! Full Hit Of The Summer-Festival in Linz. Dort spielen auch Explosions In The Sky oder Get Well Soon. Priests treten am 6. Juli gemeinsam mit La Sabotage im Wiener Rhiz auf.

Der Autor war auf Einladung des Veranstalters beim Roskilde-Festival.