Neues aus dem Liederbuch der Sehnsüchte

Zwei völlig unterschiedliche Sängerinnen an einem Abend: Madeleine Peyroux, die introvertierte Balladensängerin, die sich nach dem Erfolg ihres Debütalbums, „Dreamland“, gleich wieder für Jahre zurückzog; und die völlig ungehemmte Dee Dee Bridgewater, die in ihrer Karriere die Genres gewechselt hat wie andere die Kleidung. Diesmal widmete sich die unglaubliche 67 Jahre alte Jazzsängerin dem rauen, aber herzlichen Soul und Blues der Memphis-Schule. Das steht ihr zu, schließlich ist sie eine Tochter dieser Stadt. Bridgewater, die sich seit einigen Jahren den Schädel schert, schwebte mit Gipsbein auf die Bühne. Im Lauf des Abends zeigte sie, dass man auch mit so einem Klumpen am Bein ansprechend tanzen kann.

Als Opener hatte sich Bridgewater das majestätische „I'm Going Down Slow“, das einst Bobby „Blue“ Bland zelebrierte, gewählt, sie sang es behutsam und mit nicht zu wenig Seele. Mit „Giving Up“ von Gladys Knight & The Pips stand dann der erste genuine Soulsong an. Sehr behutsam versenkte sich Bridgewater in die schlichte Melodie. Mit ihrer zarten Lesart von Barbara Masons Hit „Yes, I'm Ready“ folgte ein erster Höhepunkt. Irgendwann überkam sie aber wieder der komödiantische Übermut, und sie karikierte den kurzatmigen Elvis. Mit einer spielfreudigen Bläsersektion und zwei Backgroundsängerinnen wühlte sie sich lustvoll durch anrührende Balladen wie B. B. Kings „The Thrill Is Gone“ und Billy Prestons „You Are So Beautiful“. Eine sinnliche Version von „Hound Dog“, das die Elvis-Leibkomponisten Leiber & Stoller einst für Blueskönigin Big Mama Thornton geschrieben haben, überzeugte ebenso wie „The Sweeter He Is“ von The Soul Children. Mit erfahrener Hand führte Bridgewater ihr Publikum Richtung Ekstase. Dass sie ihr Konzept „Memphis“ einige Male vergaß und Kollegen aus Philadelphia und Minneapolis in ihre Geburtsstadt einbürgerte, verzieh man ihr gern, zumal sie den Prince-Hit „Purple Rain“ als epische Zugabe brachte.

Tom Waits, feminisiert

Ein wilde Mischung aus Liedern von den Dreißigerjahren („J'ai Deux Amours“) bis heute bestimmte das poetisch funkelnde Konzert von Peyroux: Nur von einem Bass und einer zweiten Gitarre begleitet, faszinierte sie mit reichlich Stimmschmelz und bisher unbekannten Entertainmenttalenten. Ein fiktives Telefonat mit dem Präsidenten amüsierte. Grandios feminisierte sie Tom Waits' „Tango Till They're Sore“ und Leonard Cohens „Dance Me To The End Of Love“. Auch die sanfte Zugabe, Warren Zevons „Keep Me In Your Heart“, war pures Ohrengold.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.07.2017)