Guns N' Roses in Wien: Restaurierte Rocker und ihre Luftgitarrenarmee

An der Abschaffung des Zufalls in der Rockmusik haben sich Guns N' Roses nie bewusst beteiligt. Sie waren viel zu sehr mit der lustvollen Vergeudung von Unersetzlichkeiten beschäftigt. Sänger Axl Rose baute dank deftig gemixter Drogencocktails Gehirnzellen ab, Gitarrenhalbgott Slash schädigte vital sein Herz. Jungrocker sind halt meist zu stark fürs vernünftige Leben. Jetzt, jenseits der Fünfzig, haben sich immerhin drei Mann von der Originalbesetzung dazu aufgerafft, die eigene Jugend noch einmal in Form einer gemeinsamen Tournee hochleben zu lassen.

Der Verlust jeglicher Spontaneität im Rock 'n' Roll-Business kommt ihnen jetzt zugute. Sie haben es sich in der fixen Setliste längst gemütlich gemacht. Jeden zweiten Abend die gleichen Songs runterzubrettern und dennoch so etwas wie Magie zu erzeugen, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Gegen diesen haben sich die mit viel ärztlicher Kunst restaurierten Veteranen eines Lebensstils, der nichts mit Veganismus und Political Correctness zu schaffen hat, wenigsten in kurzen Phasen aufgelehnt. Zunächst aber galt es für die 55.000 Fans das erste Drittel durchzustehen, in dem der Sound so breiig war wie die Kost, die Opfern von juvenilen Faustkämpfen (Motto: Jetzt kannst du dann dein Mittagessen lutschen!“) verabreicht wird.

Spurenelemente von erotischer Bedürftigkeit

In dieser Klangaufwallung konnten keinerlei Nuancen ausgemacht werden – alles hörte sich nach karamellisiertem Popcorn an. Also vertrieb sich der mindestens 120 Euro zahlende Fan die Zeit damit, Slashs Totenkopfringe zu zählen – es waren derer immerhin drei. Oder stumm die rasanten Hutwechsel von Axl Rose zu würdigen. Dessen kesses Gewackel wies immerhin noch Spurenelemente von erotischer Bedürftigkeit auf. Ein erster Ruck der Wonne ging bei „Chinese Democracy“ durch die Menge, bloß wirkte diese Ode an die amerikanische Freiheit, die eigentlich schon immer mehr Mythos als Realität war, dank Donald Trump veraltet. China ist ja mittlerweile bei Themen wie freier Markt und Umweltschutz progressiver als die USA. Slash, der wohl nie auf die Texte achtet, schrubbte derweil schönste Riffs von einer giftgrünen Gitarre.

Axl Rose und sein waffenscheinpflichtiges Organ

Bei „Welcome To The Jungle“ schraubte sich Axls Stimme erstmals in die beim Volk so beliebte Kreissägenqualität. Die Flexibilität dieses eigentlich waffenscheinpflichtigen Organs war vor einigen Jahren dahin. Vielleicht geschah die Heilung ja durch Axls letztjährigen Ausflug hinter den Mikrofonständer von AC/DC, wer weiß?

Der Umschwung zum Erträglichen kam im Wiener Stadion bei Song Nummer Elf. Und das von unerwarteter Seite. Bassist Duff McKagan war, sieht man von der in Fell und Spitze gekleideten Synthesizer-Todesfee Melissa Reese ab, die stilvollste Erscheinung auf der Bühne. Mit kräftiger Stimme interpretierte er „Attitude“, ein gespenstisches Cover der Misfits. Kurze Zeit später war auch die Stimme von Axl auf Betriebstemperatur. Mit einem entschlossenen „Civil War“ erweckten Guns N' Roses eine ganze Armee von Luftgitarrenspielern, schließlich befingerte Slash hier erstmals seine doppelbündige Schwarze. Jene, die nie Unterricht im Luftgitarrenspiel hatten, stachen jetzt mit einem einzelnen Finger in den Nachthimmel oder praktizierten das beliebte Über-Kopf-Klatschen. Einzig die Mano Cornuta, die gehörnte Hand, war rar an diesem krawalligen Abend.

Massenchorgesang bei "November Rain"

Mit einer sehr beseelten Lesart des patinierten Krachers „Sweet Child O'Mine“ rissen Guns N' Roses die Sympathien dann endgültig auf ihre Seite. Die zahlreichen wohl definierten Gössermuskeln im Publikum vibrierten jetzt wonnevoll. Auch bei den edel angelegten Coverversionen, das Spektrum reichte von einer glühenden Instrumentalversion von Pink Floyds „Wish You Were Here“ bis zu Soundgardens „Black Hole Sun“, war der Jubel groß. Das Vorübergehende des Lebens konnte in diesen Momenten kurz verdrängt werden.

Diese Ewigkeit im Augenblick wurde wenig später auch in der epischen Version von Bob Dylans „Knocking On Heaven's Door“ zelebriert. Da verwandelte sich isolierte Grölerei in Massenchorgesang wie schon davor bei „November Rain“, der wohl besten Ballade dieser aus unerklärlichen Gründen (das Geld war's angeblich nicht) wiederauferstandenen Band. Abschließend gab's dann noch Rhythmen für den Pürzel. Mit „Paradise City“ verwandelte sich das Stadion in eine einzige Tanzfläche. Vor dem Oval klappten jetzt die weniger betuchten Fans ihre Alusessel zu, stopften das Leergut artig in die dafür vorgesehenen Müllcontainer und waren beinah ebenso happy, wie die große Schar der zahlenden Gäste.