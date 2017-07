Wanda kündigen neues Album "Niente" an

Fast zwei Jahre mussten Fans der erfolgreichen österreichischen Band Wanda auf ein neues Studioalbum warten. Am Freitag veröffentlichte die Gruppe auf Facebook das Cover der neuen Platte, damit wird es wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis sie erscheint; der Release wird wohl im Herbst sein. Das dritte Studialbum wird den Titel "Niente". Bereits ihr erstes Album hatte mit "Amore" einen italienischen Titel.

Auf dem Cover der neuen Platte ist neben der Band auch die Müllverbrennungsanlage Spittelau in Wien zu sehen, die von Friedensreich Hundertwasser gestaltet wurde.

Mit ihrem ersten Album "Amore" (2014; Platz zwei in Österreich) begann der Erfolgslauf von Wanda in den Charts. Mit dem Nachfolger "Bussi" (2015;) reüssierte die Formation auch in Deutschland (Platz fünf in den deutschen Charts; Platz eins in Österreich). Im Vorjahr wurde zudem ein Live-Album veröffentlicht.

