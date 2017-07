Austropop-Legende Wilfried ist tot

Mit seinem Volksmusik-Crossover feierte er Anfang der 70er-Jahre große Erfolge, mit "Mary Oh Mary" schaffte er 1973 sogar den Sprung an die Spitze der Ö3-Hitparade - wie er überhaupt seine größten Erfolge, zu denen auch "Ziwui, Ziwui", "Country Blues" oder "Lauf Hase, lauf " zählen, in den 1970er- und 1980er-Jahren feierte, was ihn zu einem der bekanntesten Vertreter des Austropops macht.

Der oberösterreichische Musiker, Sänger, Komponist und Schauspieler Wilfried Scheutz ist am späten Sonntagabend gestorben. Das berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" Montagfrüh. Der Songwriter, Schauspieler und Sänger erlag einer Krebserkrankung. Auf der Bühne war der am 24. Juni 1950 in Bad Goisern geborene Sänger als "Wilfried" bekannt.

Sein musikalisches Schaffen umfasste zahlreiche Genres, von Blues über Rock bis zu eigenwilligen Popsongs wie "Orange" und "Highdelbeeren". Von 1978 bis Mitte 1979 war er auch Sänger der "Ersten Allgemeinen Verunsicherung".

Letzter beim Song Contest mit "Lisa Mona Lisa"

Einen Karriereknick erlitt Wilfried 1988, als er beim Song Contest mit "Lisa Mona Lisa" nur den letzten Platz belegte. Er nahm es zwar gelassen (die Folgesingle heißt "Danke Österreich", ein erstes Solo-Kabarett-Programm "Schrott sei Dank"), die öffentliche Schelte hatte dennoch den weitgehenden Rückzug aus den Medien zur Folge.

Aktiv blieb er trotzdem: Seit den 1990er-Jahren arbeitete Wilfried auch als Schauspieler. 1996 gründete er die A-cappella-Gruppe "4Xang". Anfang 2011 gründete er mit seinem Sohn Hanibal Scheutz die Rockband "Neue Band". Gemeinsam mit seiner Frau Marina Tatic gründete er in seiner Wahlheimat Pressbaum die Vereinsmeierei, einen Kulturverein mit Kulinarik.

(APA)