Linkin-Park-Sänger Chester Bennington ist tot

Chester Bennington, Sänger der US-Band Linkin Park, ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Die Leiche wurde am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in seinem Haus in Los Angeles gefunden. Der Todesfall werde "wie ein möglicher Suizid behandelt", sagte der zuständige Rechtsmediziner Brian Elias am Donnerstag in Los Angeles. Laut Promiportal "TMZ.com" hat sich der Sänger erhängt.

Bennington war sechsfacher Vater und verheiratet."Schockiert und untröstlich", reagierte Band-Kollege Mike Shinoda in einem Tweet auf die Todesnachricht.

Depressionen und Suchtprobleme

Bennington hatte in der Vergangenheit offen über Depressionen und Suchtprobleme gesprochen. Erst in diesem Jahr hatte die Band ihr neues Album "One More Light" auf den Markt gebracht. Linkin Park haben heuer auch beim Nova Rock in Nickelsdorf gespielt.

Linkin Park landete im Jahr 2000 mit dem Debütalbum "Hybrid Theory" einen Riesen-Hit: Es wurde rund 15 Millionen Mal verkauft. Zu den größten Hits der Band zählen die Lieder "Faint" und "In the End".

(Red.)