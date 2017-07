"One More Light" ist erloschen: Chester Bennington ist tot

Chester Bennington ist gestorben, er war nur 41 Jahre alt. Seine harte Stimme war lange Markenzeichen der US-Band Linkin Park, beim letzten Album wurde sie aber durchaus sanfter: Erst im Mai hatte die Band "One More Light" auf den Markt gebracht. "I don't like my mind right now, Stacking up problems that are so unnecessary", singt Bennington in der Single "Heavy". Und fragt: "Why is everything so heavy?"



Seine Leiche wurde in seinem Haus in Los Angeles gefunden, der Todesfall werde "wie ein möglicher Suizid behandelt", sagte der zuständige Rechtsmediziner. Soundgarden-Sänger Chris Cornell, ein enger Bekannter Benningtons, hatte sich Mitte Mai das Leben genommen. Benningtons Todestag am 20. Juli war zugleich der Geburtstag Cornells. Bennington war sechsfacher Vater und verheiratet.

Bennington hatte in der Vergangenheit offen über Depressionen und Suchtprobleme gesprochen. Linkin Park haben heuer auch beim Nova Rock in Nickelsdorf gespielt. Im Jahr 2000 hatte Linkin Park mit dem Debütalbum "Hybrid Theory" großen Erfolg: Es wurde rund 15 Millionen Mal verkauft. Zu den größten Hits der Band zählen die Lieder "Faint" und "In the End".

"One More Light" war das siebte Studioalbum 1996 in Los Angeles gegründete Band. Balladen ("One More Light") stehen neben eingängigem Poprock ("Talking To Myself") oder gefühliger Akustikgitarre ("Sharp Edges"). Die Rock-Band schlug damit sanftere Töne an als in früheren Jahren. Erstmals hat die Band die Aufnahmen nicht mit musikalischen Proben begonnen, sondern mit Gesprächen, hatte der Sänger erzählt. "Worüber mache ich mir Gedanken? Was ist für mich gerade am wichtigsten?", seien Fragen dieser Gespräche gewesen, aus denen sich die Ideen für neue Lieder ergeben hätten: Depression und Tod, aber eben auch das manchmal banale Familienleben mit Kindern. Hast du die Zähne geputzt? Wo ist dein Rucksack? "Das ist ein typischer Tag, wenn du Kinder hast", sagt Bennington. Aber dies seien auch Themen, die vor 15 Jahren niemand in der Band verstanden hätte. "Es kommt darauf an, wo wir im Leben stehen."

Hilfe bei Suizidgefahr Wer Selbstmordgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge unter der Nummer: 142. www.suizid-praevention.gv.at

(Red.)