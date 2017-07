"Traurig schöne Kindheit in 0043": So klingt der neue Wanda-Song

„Traurig schöne Kindheit in 0043“, singt eine ungewöhnlich glatte, elektronisch gepitchte (also erhöhte) Stimme in „0043“, der neuesten Single der Wiener Band Wanda. Voller Nostalgie ist auch das melancholische, zeitlupenreiche Video dazu: Darin sieht man die vier Musiker beim Streicheln von Dinosaurier-Skulpturen im steirischen Themenpark Styrassic Park.

Die Single deutet auf eine musikalische Neuausrichtung der Band hin: So nachdenklich, so lieblich gab sie sich bisher selten. Das dritte Album „Niente“ soll am 6. Oktober erscheinen.

