40.000 singen Linkin Park-Song als Tribut an Chester Bennington

Die Nu Metal-Band Linkin Park hat nie beim Parookaville im deutschen Weeze gespielt. Am vergangenen Wochenende, bei der dritten Auflage des Festivals für elektronische Tanzmusik, wehte dennoch der Geist der amerikanischen Rockband über dem Gelände des früheren Militärflughafens. Als Tribut für den am 20. Juli im Alter von 41 Jahren verstorbenen Sänger der Band, Chester Bennington, spielte das niederländische DJ-Duo Showtek vor den rund 40.000 Besuchern eine der bekanntesten Nummern von Linkin Park, "In the End". Das Publikum sang lautstark mit, das Video wurde zum viralen Hit in den sozialen Medien.

(Red.)