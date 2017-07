Abdullah Ibrahim: Der kämpferische Jazz-Weise vom Tafelberg

Sie sind seit Jahrzehnten nicht wirklich sesshaft, haben Wohnsitze auf mehreren Kontinenten. Wie definieren Sie Heimat?



Keinesfalls über etwas Materielles oder einen konkreten Ort. Für mich definiert sich Heimat weniger über psychosoziale Bindungen an Landschaften oder ein bestimmtes Haus, als viel mehr über eine bestimmte soziale Dynamik, in der ich mich wohlfühle. Eine Jazzszene gibt es praktisch überall, das schenkt ein Gefühl der Zugehörigkeit.



Sie haben in jungen Jahren das rassistische Apartheid-Regime in Südafrika verlassen. Mittlerweile sind Sie nach Südafrika zurückgekehrt. Wie sehen Sie die soziale Entwicklung dort?