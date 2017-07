Lanas Liebe entkommt man nicht

„Is it the end of an era, is it the end of America?“, haucht Lana Del Rey scheinbar bang in diesem hypnotischen Refrain: Das schöne Lied beginnt als schmuckloser Folksong und endet als opulente Pathospopnummer. Seine schreckliche Wahrheit hält die Sängerin bis zum großen Finale zurück: „When the world was at war before, we just kept dancing, and we'll do it again.“ Was zunächst als Kritik an der martialischen Trump-Administration gedeutet werden könnte, schlägt fast in Affirmation um.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2017)