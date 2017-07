Hochmusikalischer Abschluss einer Weltmusik-Ära in Krems

„Blackstar“ hieß das letzte, so große wie unheimliche Album von David Bowie, Donny McCaslin hat es als Saxofonist entscheidend mitgeprägt. Für sein Konzert in der Kremser Sandgrube wählte er überraschend ein T-Shirt mit weißem Stern. Bis zu seiner Zusammenarbeit mit Bowie hatte sich das Leben des 51jährigen ausschließlich um Jazz, Fusion und Latin gedreht. „Blackstar“ hat ihn in einen neuen Orbit katapultiert: Seither sucht er Aufregendes in Techno und Pop und erzählt es mit Jazz-Vokabular.

Sein Quartett startete mit einer dunklen Melodie namens „Yet“. Nach einem immerhin 20-minütigen Ausflug in die vergessen geglaubte Pose des Rockjazz („Stadium Jazz“) wurde seine bittersüße Instrumentalversion von Bowies „Lazarus“ heftig bejubelt. Die folgende, jüngst in einem japanischen Hotelzimmer entstandene Ballade entzückte noch mehr. Das wüst angelegte „Look Back In Anger“, ebenfalls von Bowie, verzierte er sogar mit ein wenig Gesang.

Auf McCaslins Nachdenklichkeiten folgte mit Ranky Tanky eine Kombo, die sich der Lebenslust verschrieben hat. Aus dem Südosten der USA stammend, huldigen sie der kreolischen Gullah-Kultur. Wiegenlieder, Spirituals und R&B mischten sich da sehr unterhaltend. Stolz verwiesen sie darauf, dass das von den Rolling Stones auf „Sticky Fingers“ gecoverte „You Gotta Move“ ihrer Kultur entstammt. Ihre Version war ehrbar, doch beseelte Balladen wie „Turtle Dove“ und „Oh Death“ bestachen mehr. Meist aber wurde das Tanzbein gelockt.

Das tat anderntags auch das Ekaya Ensemble des südafrikanischen Pianisten Abdullah Ibrahim. Mit lustvoll zögerlichen, stets einer süßen Melodie zustrebenden Läufen eröffnete der 83-jährige zunächst solo. Dann kamen Flötist und Bassist, dann die mächtige Bläsersektion. Die Folklore Afrikas diente genauso als Fundgrube wie die lange Jazzhistorie. Vielleicht bringt diese Kunst deshalb so viel Glück im Hörer hervor, weil sie Fragen aufwirft, nicht tut, als wüsste sie die Antworten. Die sensibel verwobenen Motive führten geradewegs in meditative Zustände.

Entschieden martialischer gingen es Idris Ackamoor & The Pyramids an. Die legendäre Spiritual-Jazz-Formation, die in den frühen Siebzigerjahren drei epochale Alben vorlegte und danach verschwand, ist vor wenigen Jahren wieder aufgetaucht. „We Be All Africans“, der Titel ihres aktuellen Albums, war auch Motto des Abends. Mit viel Liebe zur klanglichen Anarchie mischten sie Free Jazz, Funk und Afrobeat. „I Am The Reincarnation“ hieß der epische Opener, dessen musikalische Statur an Sun Ra erinnerte. Neben Klassikern wie „Rhapsody In Berlin“ und „Warrior Dance“ bezirzte das farbenprächtige Ensemble auch mit zarten Balladen wie „An Angel Fell“.

20 Jahre Intendanz Jo Aichinger

Das wild rasselnde Finale mit „Ancient Funk“ war ein fettes Rufzeichen auf das überraschende und nicht wirklich begründbare Ende der zwanzigjährigen Intendanz von Jo Aichinger. Ihm wird der wenig charismatische Albert Hosp nachfolgen. Gewiss ein Mann von hoher Ernsthaftigkeit, bei dem sich freilich erst weisen muss, ob er die geistige Elastizität Aichingers entwickeln können wird. Für diesen gab es zum Abschied Sonnenblumen und Standing Ovations.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.08.2017)