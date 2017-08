Arcade Fire: Diese Welt klingt nach Disco

Der Song „Creature Comfort“ sieht aus wie eine Packung Cornflakes (mit Slogans darauf: „Make it painless!“, „100% fun!“), „Electric Blue“ ist ein Fläschchen mit Augentropfen, „We Don't Deserve Love“ ein Pinot Grigio aus dem Death Valley.

Das Konzept ist alt, Andy Warhol hat es inspiriert, The Who haben es schon 1967 auf „The Who Sell Out“ verwirklicht: Gute Werbung funktioniert wie Pop, also arrangieren wir ein Popalbum als Werbesendung! Und wenn denn unsere schöne neue Welt aus Produkten besteht, dann beschreibt Pop perfekt die Welt.

Bei den Who war das ein witziger Pop-Art-Schmäh, Arcade Fire meinen es ernster. Die Ausstrahlung dieser Band nährt sich seit ihrem Debütalbum („The Funeral“, 2004) auch davon, dass es in ihren Songs oft um mehr geht als um diese Welt. Um Seele, um Transzendenz. Gerade wenn Arcade Fire – deren Mastermind Win Butler ein Theologiestudium abgeschlossen hat – die düsteren Seiten des Religiösen ansprachen, auf „Neon Bible“ etwa, war klar: Sie sind fasziniert – um nicht zu sagen: besessen – vom Jenseitigen. Ohne Angst vor der pathetischen Geste. Da ähneln sie einer anderen großen, ebenfalls christlich fundierten Band, nämlich U2. Was Arcade Fire auf „Everything Now“ tun, ähnelt verblüffend dem, was U2 1997 auf „Pop“ getan haben. Die Single aus jenem Album hieß programmatisch „Discothèque“, und auch Arcade Fire wenden sich nun offensiv dem Dancefloor zu, aber ganz anders als auf ihrem letzten, massiv Fragen der Transzendenz verschriebenen, um den Orpheus-Mythos kreisenden Album „Reflektor“.

David Bowies Elektro-Blau

Auf diesem erforschten sie, pathetisch gesagt, die Ewigkeit der Grooves. Nun widmen sie sich dem Disco in seiner eingängigsten Form. Nicht banal, gar nicht, aber trivial. Hier und jetzt. Lebensnah. Man hört, dass ihnen das selbst nicht geheuer ist, diese Distanz macht einen Reiz des Albums aus. Auf „Electric Blue“ etwa (die Farbbezeichnung ist von David Bowie, der übrigens ein großer Bewunderer von Arcade Fire war): Zweifel durchzucken diese Traumwelten.

Ein Unterschied: U2 bemühten sich einst in ihrem Flirt mit den Verlockungen der Welt und der dazugehörigen Disco um Ironie. Arcade Fire können und/oder wollen das nicht. Gut so. Wenn Win Butler in „Put Your Money On Me“ zu Spielhallen-Sounds das Silicon Valley totsagt, hört man, dass er das Geld, um das gespielt wird, wirklich für Teufelszeug hält.

Es folgt, zu schon ermatteten, nur mehr sanft glitzernden Beats, die vorletzte, beste Nummer: In „We Don't Deserve Love“ geht es, wie so oft bei Arcade Fire, um eine Heimkehr. Nicht zur Geliebten, wie so oft im Pop, sondern mit ihr im Auto. „Wenn du den Wald nicht vor lauter Bäumen sehen kannst“, sagt er mit wunder Stimme, „dann brenn ihn nieder und bring mir die Asche.“ Glocken antworten ihm, er müsse eben warten in seinem einsamen Turm, singt Régine Chassagne (auch im wirklichen Leben seine Frau), und dann folgt dieser unfassbare Refrain: „Vielleicht verdienen wir die Liebe nicht.“ Wer bis dahin die christlichen Konnotationen noch überhören konnte, dem werden sie jetzt klar: „Mary, roll away the stone“, singt Butler zu wilden Chören, „the men you love always leave you alone. It's always the Christ types you're waiting on.“

Der Beat verhallt, geht über in die letzte, dritte, tristeste Version des Titelsongs, ohne die unverschämte Klaviermelodie, mit den letzten Zeilen: „We can just pretend we'll make it home again, from everything now.“ Es klingt staubig. Ein Streichensemble schleppt sich dazu. Alles. Jetzt. Die Welt.

Gerade in seinen immanenten Widersprüchen: ein großes Album.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.08.2017)