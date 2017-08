Während ich mit Ihnen rede, sehe ich aus dem Fenster und blicke auf diesen weiten Himmel über Berlin. Der gibt mir das Gefühl atmen zu können. Hier schert sich im positiven Sinne niemand um einen“, sagt Lucia Cadotsch im Telefoninterview mit der „Presse“. Die Zürcher Sängerin ist vor 15 Jahren nach Berlin gezogen. Genauer: nach Kreuzberg, in den Postbezirk SO36, seit den Straßenschlachten 1968 ein Ort des Aufruhrs. Auch für Cadotsch. „Neben Rebellion sind es noch Schlagworte wie Diversität, Progressivität und Freiheit, die ich mit Kreuzberg verbinde.“

Dieses Lebensgefühl beeinflusst auch ihr Schaffen. Den anarchischen Geist zelebrierte sie zehn Jahre lang in einer Formation namens Schneeweiß + Rosenrot. In klassischer Besetzung (Klavier, Schlagzeug, Bass, Gesang) machte das Quartett einfach die Musik, auf die es „Bock hatte“, wie Cadotsch ganz berlinerisch sagt. „Mich haben immer nur zwei Dinge interessiert: Songs zu machen und zu improvisieren“, erklärt sie. Damals spielte sie sogar Synthesizer.

Erfolgsautor T. C. Boyle entdeckte die Band und stammelte Cadotsch ein „I like what you're doing“ zu. Doch der Erfolg ließ auf sich warten. „Beharrungsvermögen ist für Musiker fast so wichtig wie Talent“, meint Cadotsch: „Auch ich hatte schon Momente, wo ich aufgeben wollte. Man legt seine ganze Seele in die Musik und es kommt relativ wenig zurück. Am Ende ist man erschöpft und kann sich nicht einmal einen Urlaub leisten.“

Ihre Leidenschaft für die Musik hat erfreulicherweise obsiegt. Mit ihrem Album „Speak Low“ ist Cadotsch ein großer Wurf geglückt: Es enthält zehn Standards von der düsteren Seite des Great American Songbook, kühn gegen den Strich gebürstet und doch voller Glut. Ihre Partner sind Kontrabassist Petter Eldh und Tenorsaxofonist Otis Sandsjö, zwei in Berlin lebende Schweden. Basis der Kunst dieses Trios ist die absolute Gleichberechtigung der Beteiligten: „Jeder ist Solist und Ensemblemitglied.“

„Billie Holiday sang mir aus der Seele“

Das hört man. Die Instrumente sind hier keine Begleiter, sondern bahnen sich ihren eigenen Weg durchs Terrain der Stücke. Dennoch, und das ist das Faszinierende an diesem Album, hört man die Liedform durch – und den Respekt vor Balladen wie „Don't Explain“, „Strange Fruit“ oder „Gloomy Sunday“. Die ja im Grunde niederschmetternd sind. Fühlt sich Cadotsch von den dunkleren Seiten der Existenz angezogen? „In der Musik auf jeden Fall. Im Leben bin ich nicht prinzipiell betrübt. Aber in der Kunst berührt mich das Melancholische einfach mehr als alles andere.“ Und so war ihre Universität der Gesang afroamerikanischer Schmerzensfrauen. „Billie Holiday war die erste, wo ich das Gefühl hatte, sie singe mir direkt aus der Seele. Natürlich war sie als Afroamerikanerin in rassistischen Zeiten in einer ganz anderen Situation. Aber der Text von ,Don't Explain‘ etwa sagt auch mir sehr viel. Dann kamen Abbey Lincoln und Nina Simone. Von den Modernen sind Amy Winehouse und Leslie Feist wichtig für mich.“ So entstand, was Cadotsch ihr „persönliches Songbook“ nennt: „Manche Lieder singe ich seit meinem 15. Lebensjahr. Und sie erzählen mir immer noch eine Geschichte, die mich berührt.“

Gesanglich zieht sie alle Register. Sie liefert sich aus, hat nie Angst verletzlich zu wirken. Manchmal, etwa in „Slow Hot Wind“, wirkt sie betörend wie eine altgriechische Sirene. Und melancholisch. Sogar der einzige optimistische Moment des Albums ist von Melancholie lackiert: eine glühende Version von Nina Simones Selbstbeharrungsklassiker „Ain't Got No, I Got Life“. Was findet sie in der Kunst, was im Leben nicht zu finden ist? „Eine andere Welt. Einen Gegenentwurf zur Realität. Was heute weltweit in der Politik passiert, ist doch deprimierend. In der Musik kann ich mir wenigstens eine eigene Utopie bauen.“

Der Welt gefällt's: „Speak Low“ hat im britischen „Guardian“ und im US-Jazzmagazin „Downbeat“ die Höchstwertungen bekommen. Eine erste Einladung zu einem US-Festival ist eingetrudelt. Live zu singen ist für Cadotsch besonders wichtig: „Mit diesen Musikern weiß ich nie, was passiert. Sie geben mir den Mut zum totalen Wagnis.“ Eine gute Voraussetzung dafür, den Amerikanern ihre eigenen tragischen Lieder vorzusingen. Was ein wenig ist, wie Eskimos Kühlschränke zu verkaufen. Mit dem Zauber dieser Stimme könnte es gelingen.

Outreach Festival In Schwaz findet seit 1993 das von Trompeter Franz Hackl kuratierte Outreach Festival statt. Heuer, von 3. bis 5. August, ist das Motto: „A La Carte Globalization vs. Creating Tomorrow's Hope“. Eröffnet wird mit einem „visuellen Redekonzert“ mit Franz Schuh, Craig Harris & Mark Kostabi. Es treten u. a. auf: Lucia Cadotsch, David Murray, Eva Lind, Peter Ponger, Franz Hackls IDO Quartet, Jütz Bergtonreisen und die Alpbacher Bläser. Am Schluss steht ein Violinkonzert namens „Trump A Theatrical Concerto“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.08.2017)