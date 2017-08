Frequency-Festival: (Mindestens) 30.000 Liebende in St. Pölten

"Es ist wie Krebs in meinem Blut, es ist wie Wasser in meiner Lunge“, gellten Amity Affliction – einer jener kurzhosigen, flächendeckend tätowierten Hardcore-Punkbands, wie es sie seit den späten Achtzigern gibt und immer geben wird – in ihrem Song „Pittsburgh“. Eine so feurige wie furiose Abrechnung mit ihrer Heimatstadt? Nein, diese Band kommt aus Australien, und dort gibt es keine Stadt dieses Namens.

Das Lied verdankt sich vielmehr einem Erlebnis des Sängers in der Nähe der US-Stadt Pittsburgh: Wegen Dehydrierung und einer Überdosis Alkohol erlitt er einen Krampfanfall. Eine Band aus Australien singt in Österreich über einen Absturz in den USA, das ist gelebte Internationalität, dachte man sich da. Aber auch: Hoffentlich passiert so etwas hier niemandem . . .

Aggressive Menschen, friedliche Menschen

Immerhin 1200 Besucher seien an den ersten zwei Tagen behandelt worden, meldete das Rote Kreuz, meist aber nur wegen Schürf- und Schnittwunden, Kreislaufbeschwerden und Insektenstichen. Tatsächlich: Die Wespen sollen heuer an der Traisen, wo das Frequency Festival stattfindet, besonders aggressiv sein. Im krassen Gegensatz zu den Menschen: Es ist bewundernswert, wie friedlich und freundlich die allermeisten Festivalbesucher sind, wie gut sie mit dem Stress des – allerdings gut organisierten – Gedränges umgehen. Mehr Hippies als Hipster, möchte man sagen.

Tatsächlich, neben den obligaten Nirvana- und Joy-Division-Motiven sieht man heuer Pink-Floyd-T-Shirts aus dem Jahr 1973 (!), im Originaldesign. „Dark Side of the Moon“, wer's kennt. Und die Hippiedroge Marihuana ist sowieso mehr denn je in (fast) aller Munde, da hätten Cypress Hill bei ihrem Auftritt auf der Green Stage gar nicht so innig dem „Dr. Greenthumb“ huldigen müssen. Zarte Kritik: Die „I want to get high“-Slogans dieser Altrapper wirkten dann doch penetrant, wie der Sermon eines Heurigentouristen, der einfach nicht aufhören kann, den Wein zu preisen.

Yung Hurn: Los Angeles? Donaustadt!

Da ist der Wiener Rapper Yung Hurn, ebenfalls kein Gegner des THC, deutlich lässiger, er kommt auch nicht aus South Gate bei Los Angeles, sondern aus dem 22. Wiener Bezirk. Nur sein großer Bruder namens K. Ronaldo ist aus L. A., aber das ist – erraten! – Yung Hurn selbst: ein genialischer Querkopf, der in der Halle einen furiosen Auftritt gegeben hat, bei dem u. a. auch Andi Goldberger exzessiv angerufen wurde.

Schließen YUNG HURN – APA/HERBERT P. OCZERET

Birdy: „Sag mir, wie du dich fühlst“

„Don't we all need love?“, rief indessen George Ezra auf der großen Bühne: „The answer is easy.“ Gewiss, dieser junge englische Sänger klingt wie Buddy Holly, wenn niemand den Rock'n'Roll erfunden hätte, er ist so lieb und nett, dass alle Punk-Onkel und Rock-Großonkel die Brauen runzeln, bis ihnen die Sicherheitsnadelnarben wehtun, aber sie fragt eh keiner, und Ezra meint es sicher wirklich so. Genauso wie seine Kollegin Birdy, wenn sie im weißen Kleid am Klavier sitzt und den Satz singt, vor dem sich verstockte Männer aller Altersklassen fürchten: „Tell me how you feel.“

Nein, keine Ironie. „What's so funny 'bout peace love and understanding?“, fragten einst in Punk-Urzeiten Nick Lowe und Elvis Costello, und beim Frequency Festival antwortete man ihnen heute noch: Nichts. Gut, man muss die diversen Free-Hugs-Angebote nicht nutzen (diese Bewegung kommt übrigens auch aus Australien), und vielleicht ist es doch nicht ganz ernst gemeint, wenn einem ein deutlich Jüngerer, der nicht der leibliche Sohn ist, unversehens übers kahle Haupt streicht und „Gute Frisur!“ sagt. Maurice Ernst ist bei seinem ersten Frequency-Besuch – es muss wohl Anfang der Nullerjahre auf dem Salzburgring gewesen sein – Merkenswerteres widerfahren: Ihn hat damals und dort das erste Mal eine ihm bis dahin unbekannte Frau geküsst.

Bilderbuch: „Gib mir ein Halleluja!“

Das erzählte er, dieweil er mit seiner Band Bilderbuch – nach den routiniert outrierenden Placebo – auf der großen Bühne des Festivals triumphierte. „Was ist eine Liebe gegen 30.000 Liebende?“, rief er in die Menge: Keine Frage, dieser Mann, angetreten in einem ferrariroten Plastikanzug („Man muss sich schon fesch machen fürs Frequency, gell?“), kann mit Jubel umgehen. Er hat ihn verdient. Seine Band pflegt einen ganz eigenen hochgradig nervösen Funk, mit schlau aus Slogans und Sprüchen collagierten Texten, mit Gitarrensolos, auf die die bereits erwähnten Punk-Onkel eher ungnädig reagieren. Sie hat ihnen genauso wenig angedient wie einem vermeintlichen Massengeschmack, die Songs des aktuellen Albums, „Magic Life“, neuerdings unterstützt durch zwei inbrünstige Soulsängerinnen, sind bei allem Groove so eckig und brüchig, dass Formatradioprogrammierer unrund werden, und doch sangen viele im Publikum sie perfekt mit, riefen nach Softdrinks, wann und wie Ernst es befahl, gehorchten auch seinen religiösen Anwandlungen („Gib mir ein Amen! Gib mir ein Halleluja!“) und antworteten vielstimmig auf seine Entscheidungsfragen: „Wer will in Immobilien investieren? Wer will in Liebe investieren?“

„Fifty-fifty“, resümierte Maurice Ernst das Ergebnis der Volksabstimmung trocken – und wohl verzerrend: Der Berichterstatter glaubte eher ein 80:20 für die Liebe zu hören. In einer Zeit, in der alle von der fixen Idee befallen sind, dass alles notgedrungen schlechter wird: Eigentlich ein schönes Ergebnis.