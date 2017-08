Carla Bruni singt im Wiener Konzerthaus

Die französische Sängerin und ehemalige Premiere Dame Carla Bruni macht auf ihrer "French Tour" am 4. Dezember Station im Wiener Konzerthaus. Im Mittelpunkt stehen dabei Lieder aus dem gleichnamigen, im Herbst erscheinenden Album - darunter Coversionen von AC/DC ("Highway to Hell"), den Rolling Stones ("Miss You"), Depeche Mode ("Enjoy the Silence") und Lou Reed ("Perfect Day").

Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 25. August, um 10.00 Uhr. www.ticketmaster.at, www.oeticket.com

(APA)