"Architects"-Sänger: Wutrede wegen sexueller Belästigung im Publikum

Lowlands ist ein Rock-, Pop-, Indie- und Electronic-Festival, das voriges Wochenende in Biddinghuizen in der Nähe von Amsterdam stattgefunden hat. Die Top-Acts waren Editors, Mumford & Sons und The XX. Darüber hinaus waren Alt-J, Iggy Pop, Moderat, Cypress Hill, Feist und viele mehr mit dabei.

Bleibenden Eindruck hat jedoch eine britische Band und vor allem deren Sänger, Sam Carter, hinterlassen. Beim Auftritt der "Architects" wurde beim Crowdsurfing, einer beliebten Aktion bei Musikkonzerten, bei der sich ein Konzertbesucher, meist am Rücken liegend, vom übrigen Publikum über deren Köpfen hinwegtragen lässt, eine Frau am Busen begrapscht.

Carter ließ dies nicht unkommentiert. Übersetzt sagte er:

"[...] Ich habe gerade ein Mädchen, eine Frau, beim Crowdsurfing gesehen, und ich werde nicht auf das Stück Scheiße, das es getan hat, zeigen, aber ich habe gesehen, wie du ihren Busen begrapscht hast. Das ist ekelhaft und hier ist kein Platz für so etwas.

Es ist nicht dein verdammter Körper und du hast niemanden zu begrapschen. Nicht bei meiner verdammten Show. […] Dies soll ein sicherer Platz für uns alle sein.“

Der Musiksender NPO 3FM hat einen Mitschnitt der Szene auf Twitter gepostet, der auch für viel Beachtung in den sozialen Medien gesorgt hat:

'So, i've been going over in my f*cking mind about whether I should say something about what I saw during that last song....' @Architectsuk pic.twitter.com/zm5L4zlXpw