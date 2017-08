Rotterdam: Polizei nimmt nach Konzertabsage zweiten Verdächtigen fest

Nach der Absage eines Rockkonzerts in Rotterdam ist unklar, ob sich der Terrorverdacht erhärtet. Die niederländische Polizei hat zwar in der Nacht auf Donnerstag einen weiteren Mann festgenommen, doch der ursprüngliche Verdächtige dürfte harmlos sein.

Die Beamten nahmen Mittwochabend einen Spanier, der einen verdächtigen Lieferwagen in der Nähe einer Konzerthalle gelenkt hatte, fest. In seinem Auto waren Gasflaschen gelagert. Derzeit werde die Identität dieses Mannes ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in der Früh. Sein Fahrstil sei verdächtig gewesen, sagte die Polizei: Offenbar war der Monteur betrunken.

Für die Ladung mit Gasflaschen in seinem Wagen habe er eine nachvollziehbare Erklärung geben können. Die in dem Wagen gefundenen Gasflaschen seien offenbar für den Hausgebrauch des Mannes gewesen.

Auch der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, sagte am Mittwochabend, es könne nicht davon gesprochen werden, dass es einen Anschlags-Plan gegeben habe. Die spanische Nachrichtenagentur Europa Press berichtete unter Berufung auf spanische Anti-Terror-Ermittler, der Festgenommene habe prinzipiell keine Verbindungen zum jihadistischen Terrorismus.

Spanische Polizei warnte Niederländer

Wegen Terrorverdachts verhört die Polizei auch einen 22-Jährigen, der gegen 02.00 Uhr von Einsatzkräften in seiner Wohnung in der an Belgien grenzenden Provinz Nordbrabant in Gewahrsam genommen wurde, meldete der Sender NOS. Sein Haus sei durchsucht worden.

Die spanische Polizei hatte ihre niederländischen Kollegen vor einer möglichen Gefahr gewarnt. Laut Justizkreisen steht der Vorfall aber nicht im Zusammenhang mit dem Anschlag in Barcelona vergangene Woche. Die spanische Polizei hatte damals auch Gasflaschen gefunden. Sie sollten mutmaßlich für einen Anschlag genutzt werden.

Die US-Band "The Allah-Las" hätte am Mittwoch in Rotterdam einen Auftritt gehabt. Sie seien dankbar, dass die mögliche Gefahr entdeckt wurde, bevor jemand verletzt worden sei, erklärten die Musiker. Die Musiker aus Kalifornien wollten am Donnerstag für ein Konzert in Warschau nach Polen weiterreisen. Der Name der Band hat Angaben der Gruppe nichts mit religiösen Inhalten zu tun.

(APA/Reuters/dpa)