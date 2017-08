David Hasselhoff beim Stadtfest Wien

Das Stadtfest Wien findet heuer am 2. September unter dem Titel "NEUES stadt.fest.wien" statt. Am Montag wurde die Hauptattraktion der Veranstaltung der Wiener ÖVP präsentiert: David Hasselhoff, amerikanischer Sänger ("Crazy for you") und Schauspieler ("Baywatch"). "Hasselhoff ist eine Kultfigur, vor allem für jene, die in den späten 70ern und 80ern aufgewachsen sind", sagt der Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel bei der Präsentation des Stadtfests. Der Sänger wird an einer der - über alle 23 Wiener Bezirke verteilten - Stationen auftreten - an welcher ist bis dato noch nicht bekannt.

Lukas Plöchl (ehemals Trackshittaz) wird mit seinem neuen Projekt Wendja ebenfalls auf der Bühne stehen. Ebenso soll es ein Public Viewing des Fußball-WM-Qualifikationsspiels Österreich gegen Wales geben.

(APA)