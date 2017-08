Helene Fischer gastiert im April in Ischgl

Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer gastiert am 30. April zum Ausklang der Wintersaison in Ischgl. Die 33-jährige Chartstürmerin wird beim traditionellen "Top of the Mountain Closing Concert" auf der 2.320 Meter hoch gelegenen Idalp die Bühne entern, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Fischer dominierte heuer mit ihrem neuen Album die Charts und startet Mitte September ihre aktuelle Tournee. Diese führt sie im kommenden Februar mehrmals in die Wiener Stadthalle und im Juli auch in das Ernst Happel Stadion. Das Ischgler Saisonabschlusskonzert war bisher stets reich an Topstars des internationalen Musik-Business. So gaben sich dort etwa bereits Elton John, Tina Turner, Pink, Alicia Keys, Robbie Williams, Mariah Carey oder Kylie Minogue die musikalische Ehre.

(APA)