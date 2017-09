US-Sänger Troy Gentry bei Hubschrauber-Absturz gestorben

Der Country-Sänger Troy Gentry, Teil des Duos "Montgomery Gentry", ist bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben gekommen. Der Absturz habe sich am Freitagmittag (Ortszeit) im US-Bundesstaat New Jersey ereignet, hieß es auf Webseite und Twitter-Profil der Band. "Die Details des Absturzes sind noch unbekannt."

Am Abend hätte die Band, die aus Gentry und seinem Kollegen Eddie Montgomery bestand und seit Ende der 90er Jahre rund ein Dutzend Alben veröffentlicht hatte, in New Jersey auftreten sollen. Gentry, der verheiratet war und zwei Kinder hatte, wurde nur 50 Jahre alt.

(APA)