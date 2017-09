Eric Clapton und Rod Stewart als kirchlicher Gesang

Inoffiziell wurden sie ja sicher schon in der einen oder anderen Kirche gesungen, und auch die Jugendorganisationen haben sie, so darf man annehmen, durchaus beim Lagerfeuer angestimmt. Nun ist es aber offiziell: Einige Lieder von Rockgrößen wie Eric Clapton und Rod Stewart sind jetzt ganz amtlich kirchliches Liedgut. Sie stehen in einem Gesangbuch, das die evangelische Kirche in Hessen-Nassau am Sonntag eingeführt hat.

Rod Stewart ist mit "Sailing" vertreten - wie könnte es auch anders sein. Der Clapton-Klassiker "Tears In Heaven" wird zum Thema Sterben und Ewiges Leben empfohlen.

Unter den 164 neuen Liedern ist auch die Fußballhymne "You'll Never Walk Alone", die unter Fans Kultstatus hat. Die Auswahl wurde in einem Beiheft zum klassischen Gesangbuch zusammengefasst.

