Erinnerung an eine Stimme gegen die Pein

War das Punk? War es Metal? Hardcore? Grunge, bevor man das Wort kannte? Auf jeden Fall war es gewaltig, was dieses Trio aus Minneapolis aus den Verstärkern blies. Optisch nahmen Hüsker Dü – das ist dänisch für „Erinnerst du dich?“ – den Gestus und den Look vorweg, den später Grunge-Bands von Nirvana abwärts kultivieren sollten, akustisch waren sie drängender, weniger larmoyant. „Zen Arcade“ (1984) hieß ihr erstes Meisterwerk: ein Konzeptalbum über einen Burschen, der sein kaputtes Elternhaus verlässt, nur um eine Welt zu entdecken, die noch gnadenloser ist.

Das war das Weltbild der Hüsker Dü: „Ice Cold Ice“ hieß auf ihrem Album „Warehouse: Songs And Stories“ ein Song, der raste, als ob er alles hinter sich lassen wollte. Grant Hart trieb die Raserei am Schlagzeug an und brüllte den Refrain, seinem Kollegen Bob Mould antwortend. Die zwei, beide homosexuell, aber entgegen Gerüchten nie ein Paar, teilten sich Gesang und Songwriting paritätisch, sie schätzten und hassten einander, die Spannungen zwischen ihnen mögen zur explosiven Mischung von Hüsker Dü beigetragen haben, die große Songs wie „Sorry Somehow“ oder „Don't Want To Know If You Are Lonely“ hervorbrachte.

Die Band zerbrach 1987, ein Livealbum mit dem sprechenden Namen „The Living End“ erschien noch. Hart gründete eine neue Band namens Nova Mob, die seine einzigartige, lebendige, sich gegen jeden Schmerz auflehnende Stimme in ein neues, vielleicht eleganteres Gewand steckte. Songs wie „2541“ oder das beschwörerische, magisch kreisende „All Of My Senses“ lockten sogar hart gesottene Indie-Rocker auf die Tanzfläche.

Grant Hart indessen kämpfte, wenn schon nicht mehr mit Mould, doch weiter mit diversen Süchten, auch mit der Gier nach Kalorien. Wer ihn live sah – und er kam recht oft auch nach Wien –, sah einen Mann, der so leidend aussah, wie seine Stimme oft geklungen hatte. Nun ist Grant Hart im Alter von 56 Jahren an Krebs gestorben. Uns klingt im Ohr, wie er einst, in „Dead Set On Destruction“, zu den eigenen Trommeln sang: „And I can't stand the pain, and I can't get home 'cause of a hurricane.“ Adieu. [ facebook ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2017)