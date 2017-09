Rockband U2 sagt Konzert in St. Louis wegen Unruhen ab

Die irische Rockband U2 hat ein für Samstagabend geplantes Konzert in St. Louis wegen schwerer Unruhen in der US-Stadt nur Stunden zuvor abgesagt. In einer Twitter-Nachricht begründeten die Musiker den Entschluss mit den Worten: "Wir können die Sicherheit der Fans nicht aufs Spiel setzen".

Auf ihrer Webseite führten sie weiter aus, "so sehr wir die Absage auch bedauern, halten wir sie in der gegenwärtigen Situation für den einzig richtigen Schritt".

Vorangegangen waren gewalttätige Proteste am Freitagabend gegen den Freispruch für einen weißen Ex-Polizisten, der einen 24-jährigen Schwarzen nach einer Verfolgungsjagd durch St. Louis erschossen hatte. Hunderte Einwohner der Stadt im US-Bundesstaat Missouri demonstrierten zunächst friedlich gegen die aus ihrer Sicht "rassistische Polizei". Im Verlauf des Abends artete der Protest jedoch in Gewalt aus, wie die Zeitung "St. Louis Post-Dispatch" berichtete.

Laut U2 hatte das Polizeipräsidium am frühen Samstag signalisiert, dass es die für Konzerte von der Größenordnung des U2-Auftritts üblichen Sicherheitsmaßnahmen wegen der Unruhen nicht bieten könne.

