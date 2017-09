Linkin Park ehren verstorbenen Chester Bennington mit neuem Video

Es war ein Schock für die Musikwelt: Am 20. Juli wurde Chester Bennington, Sänger der erfolgreichen US-Formation Linkin Park, tot aufgefunden - er hatte Suizid begangen. Knapp zwei Monate nach dem Tod hat die Band ein Tributvideo für ihren Sänger veröffentlicht. Zu den Klängen des Songs "One More Light" (aus dem gleichnamigen, letzten Album von Linkin Park) wird im Musikvideo an den charismatischen Sänger erinnert. Das Video wurde bereits mehr als 2,4 Millionen Mal (Stand: 19. September 12:30) auf Youtube aufgerufen.

Zudem wurde ein Tributkonzert für Bennington angekündigt: Es wird am 27. Oktober in Los Angeles stattfinden - der Kartenvorverkauf beginnt am 22. September. Neben Linkin Park werden auch "Freunde" der Band auf der Bühne stehen.

(Red.)