Anastacia wird im Mai 2018 ein Konzert in Wien geben

Die US-Sängerin Anastacia macht im Rahmen ihrer "Evolution"-Tour am 3. Mai 2018 Station in der Wiener Stadthalle. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Der Vorverkauf beginnt am Freitag um 10.00 Uhr. Erst vor wenigen Tagen hat die Musikerin ihr gleichnamiges, neues Album veröffentlicht.

Übrigens, wer ein wenig Anastacia-Glitzer am Körper haben möchte: Erst kürzlich hat die Sängerin in Köln ihre neue Modelinie für Hofer vorgestellt. Seit dem 14. September konnte man die Stücke kaufen, die Preise für die Kleidungsstücke liegen zwischen 7,99 Euro und 29,99 Euro.

(Red.)