Am Anfang ist das Licht

Fleet Foxes: "Third of May/Ōdaigahara". Kein Vorspiel, kein Intro, kein Auftakt. Die erste Silbe („Light!“) fällt auf den ersten Ton, und der erste Satz, geäußert zu einem drängenden Ra-ta-ta-tam-Rhythmus, lautet: „Light ended the night, but the song remained.“ Er wolle damit an große Songs von Cohen und Dylan anschließen, erklärte Sänger Robin Pecknold. Das ist kokett, aber eines ist wahr: Dieser Song nimmt sich selbst – und sein lyrisches Ich – bitterernst. „As we stood, congregated, at the firing line“, heißt es später: ein militärisches Bild für die Männerfreundschaft, um die es offenbar geht. Die Fragezeichen kommen ohnehin bald, während der Rhythmus zerfällt: „Was I too slow? Did I change overnight?“ Immer wieder glimmt die Entschlossenheit des Beginns auf, bis der Song schließlich sechseinhalb Minuten in ein quasi anorganisches, rein instrumentales Nachspiel mündet. Er lässt einen gebannt und gerührt zurück.

