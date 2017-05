Die Sonne gleißt und blendet

LCD Soundsystem: »American Dream«. Ein Song, der heute so heißt, sollte irgendetwas mit dem nicht so beliebten US-Präsidenten zu tun haben, würde man naiverweise annehmen. Doch bei James Murphy, diesem spät geborenen Meister düsterer New-Wave-Ästhetik, ist nichts naiv. Der Albtraum, den er hier zeichnet, ist existenzieller als Politik, er beginnt (nach dem Geräusch der Nadel auf der Platte) wie Kafkas „Verwandlung“ mit einem Aufwachen und wie „Once in a Lifetime“ von den Talking Heads mit Verwirrung: Wer liegt da neben mir? Wo bin ich? Wie alt bin ich jetzt? Alt! „In the morning everything's clearer“, singt Murphy zu einem penetrant klopfenden Rhythmus, „when the sunlight exposes your age.“ Nein, es ist kein angenehmes Sonnenlicht, es gleißt und blendet, die Synthesizer klingen nach hysterischem Kopfweh, der Sänger schlägt sich selbst ins Gesicht, eine Sucht tobt im Körper, und am Ende ist nichts klar geworden. Arg. Thomas Kramar



